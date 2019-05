Jada Pinkett Smith diz que sua mãe a obrigou a casar com Will Smith

18/05/2019 | 16:09



Quando se pensa em um casamento que é meta de vida, de cara pensamos em Jada Pinkett Smith e Will Smith, né? Mas, segundo o que a apresentadora contou à Us Magazine, isto não aconteceria se a mãe dela, Adrienne Banfield-Norris, não tivesse dado um empurrão, forçando a filha a se casar com o ator que agora interpreta o gênio do live-action Alladin!

A publicação afirmou que durante um evento do programa Red Table Talk, a apresentadora detalhou a situação e declarou o seguinte:

- Minha mãe queria que eu tivesse um casamento. Ela queria que eu me casasse. Eu não queria... Ela me disse para casar e disse que era melhor que nós tivéssemos uma cerimônia matrimonial.

O site ainda entregou que a sogra de Will Smith estava presente durante o bate-papo e que ela aproveitou a fala de sua filha para se explicar:

- Eu realmente queria uma cerimônia de casamento... Eu realmente não fazia ideia de que Jada não queria isso.

Apesar da situação tensa, o casal está há mais de vinte anos casado e os dois são pais de Jaden, de 20 anos de idade, e de Willow Smith, de 18 anos! Sobre o longo relacionamento, ela confessou que aprendeu uma ótima lição com seu marido: respirar!

- Se você tem oxigênio, você consegue cuidar de todo mundo. Se eu estou respirando bem, todos vão respirar bem também.