Auricchio tira licença e Vidoski assume a prefeitura de São Caetano

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



18/05/2019 | 15:27



A Prefeitura de São Caetano realizou na manhã de ontem ato de transmissão de posse do cargo de prefeito de José Auricchio Júnior (PSDB), que solicitou licença do cargo por motivos particulares, passando o comando do município, entre hoje e 28 de maio, para o vice Beto Vidoski (PSDB).

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre eles o presidente da Câmara Municipal, o vereador Pio Mielo (MDB), o líder de governo, o vereador Tite Campanella (Cidadania), o deputado estadual Thiago Auricchio (PR), entre outros.

Em seu discurso, Auricchio agradeceu o vice-prefeito e afirmou que todas as questões administrativas foram alinhadas para que tudo ocorra tranquilamente durante sua ausência. “Deixo para vocês a certeza de que nossa administração fica no mesmo ritmo, no mesmo direcionamento, no mesmo padrão”, declarou.

Ao tomar posse interinamente, Vidoski afirmou que serão dias de muito trabalho e responsabilidade. “A expectativa é dar continuidade ao trabalho. Já é a segunda vez que eu assumo a prefeitura, então a dinâmica a gente já conhece e temos projetos a serem tocados ao longo desses 10 dias”, acrescentou.