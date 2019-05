Pliskova e Konta vencem pelas semifinais e vão decidir o Torneio de Roma

18/05/2019 | 15:12



A checa Karolina Pliskova e a britânica Johanna Konta vão disputar neste domingo a decisão do Torneio de Roma, evento disputado em quadras de saibro. Neste sábado, elas triunfaram pelas semifinais e agora vão duelar pela sétima vez, sendo que a tenista da República Checa está em vantagem de 5 a 1 no confronto direto.

Número 7 do mundo, Pliskova superou neste sábado a grega Maria Sakkari, a 39ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 28 minutos. Assim, além de se garantir na decisão, se vingou do revés no único confronto anterior entre elas, na edição de 2018 do Torneio de Roma.

A classificação à final amplia a sólida temporada de Pliskova, que começou 2019 sendo campeã do Torneio de Brisbane. E a tenista da República Checa também foi semifinalista do Aberto da Austrália, além de ter disputado a decisão do Torneio de Miami.

Konta, por sua vez, conseguiu uma virada em uma batalha de 2 horas e 49 minutos neste sábado. A número 42 do mundo levou dez aces, mas ainda assim conseguiu superar a holandesa Kiki Bertens, a quarta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/2.

A britânica, assim, desempatou o confronto direito com a holandesa, agora estando em vantagem de 3 a 2. E também se classificou para a mais importante decisão de um evento realizado em quadras de saibro da sua carreira - no início do mês, perdeu a final do Torneio de Rabat, no Marrocos, para Sakkari. Na carreira, já faturou três títulos - Pliskova foi campeã 12 vezes no circuito da WTA.