Após receber declaração picante de Junno Andrade em foto em que estão sem roupa, Xuxa Meneghel pede: Vem cantar no meu ouvido

18/05/2019 | 15:09



Xuxa Meneghel e Junno Andrade são um dos casais famosos que mais chamam a atenção dos fãs - e ambos não escondem o amor! Juntos desde 2012, os dois provam quase diariamente que o tempo só soma paixão, carinho e respeito a esse relacionamento.

E ao postar uma foto de um ensaio que os dois fizeram juntos para a revista Wow, quando eles aparecem sem roupa, o cantor mostrou todo o seu amor com a letra de uma música para lá de picante:

Seu corpo é fruto proibido. É a chave de todo pecado e da libido. E prum garoto (velhinho) introvertido como eu. É a pura perdição. É um lago negro o seu olhar. É água turva de beber, se envenenar. Nas suas curvas derrapar, sair da estrada. E morrer no mar (no mar uh). É perigoso o seu sorriso. É um sorriso, assim, jocoso, impreciso. Diria misterioso, indecifrável. Riso de mulher. Não sei se é caça ou caçadora. Se é Diana ou Afrodite ou se é Brigitte. Stéphanie de Mônaco, aqui estou. Inteiro ao seu dispor (princesa).

E se você acha que Xuxa ficou apenas observando a declaração do amado com a música de Paulo Ricardo, está muito enganado! Ela comentou com uma frase ainda mais picante:

Vem cantar no meu ouvido, veeeeeem.