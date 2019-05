Gustavo volta a ser relacionado e Clayson desfalca Corinthians em Curitiba

18/05/2019 | 14:35



O Corinthians divulgou, neste sábado, a lista de relacionados para a partida contra o Athletico Paranaense, que será disputada neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade da relação é o retorno do atacante Gustavo, que poderá voltar a campo após uma ausência de seis partidas. Em compensação, Clayson será desfalque no setor ofensivo.

Recuperado de um edema na coxa direita, Gustavo retorna como opção ofensiva para o técnico Fábio Carille na volta à competição nacional na sequência da derrota em casa para o Flamengo, em duelo válido pela Copa do Brasil, na última quarta-feira. No revés por 1 a 0, o argentino Boselli compôs a dupla de frente com Vagner Love e foi alvo de muitas críticas.

Também no setor de ataque, a ausência na lista ficará por conta de Clayson, que precisará fazer um fortalecimento no joelho direito devido a uma sobrecarga. Assim, nem foi relacionado para a viagem a Curitiba.

No último treinamento do time para o duelo com o Athletico-PR, o técnico Fábio Carille realizou trabalho com foco no posicionamento e movimentação da equipe que vai iniciar a partida. Além disso, também exercitou cobranças de falta.

O clube de Parque São Jorge está em 12º lugar no Brasileirão, com cinco pontos.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o duelo com Athletico-PR:

Goleiros: Cássio e Caíque.

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel.

Zagueiros: Henrique, Manoel e Pedro Henrique.

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Ralf, Ramiro e Richard.

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Gustavo e Vagner Love.