Valencia bate o Valladolid e fica com última vaga espanhola na Liga dos Campeões

18/05/2019 | 14:08



Quatro jogos neste sábado definiram as vagas restantes do Campeonato Espanhol para as competições europeias na próxima temporada. Com os resultados pela 38.ª e última rodada, o Valencia ficou com o quarto lugar, o último posto disponível para a Liga dos Campeões. Já Getafe, Sevilla e Espanyol estarão na próxima edição da Liga Europa.

Na última rodada da competição, a equipe de Valência bateu o Valladolid por 2 a 0, fora de casa, e superou o clube que agora pertence a Ronaldo Fenômeno com gols de Soler e Rodrigo Moreno, alcançando os 61 pontos e ficando com o quarto posto na tabela de classificação. O time do técnico Marcelino García juntou-se a Barcelona (campeão), Atlético de Madrid (vice) e Real Madrid (terceiro lugar), que já haviam garantido as suas qualificações ao maior torneio do continente.

O placar da partida em Valladolid fez com que o Valencia superasse o Getafe (quinto), que empatou com o Villarreal em casa por 2 a 2, e Sevilla (sexto), que derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0 em seus domínios. Ambos terminaram a competição com 59 pontos e estarão na fase de grupos da Liga Europa na próxima temporada.

Já o Espanyol, que em seu estádio passou pelo Real Sociedad por 2 a 0, em confronto direto pela vaga na fase preliminar do torneio, atingiu os 53 pontos e ficou com o sétimo lugar, deixando para trás, além do adversário deste sábado - que estacionou nos 50 pontos e terminou em nono - , o Athletic Bilbao, também com 53, mas com uma vitória a menos no desempate.