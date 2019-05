Em meio a polêmica por conta de internação, Britney Spears é flagrada ao lado do namorado e revela se voltará a se apresentar

18/05/2019 | 14:09



Quem está preocupado com toda a polêmica envolvendo Britney Spears pode se animar. Após enfrentar um momento complicado em sua vida pessoal desde que foi internada em uma clínica para tratar da saúde mental no começo de abril, a cantora foi flagrada radiante e com aparência saudável junto com o namorado Sam Asghari na última sexta-feira, dia 17. Os vídeos do momento foram divulgados na tarde deste sábado, dia 18, pela Splash News e mostram a Princesinha do Pop em uma momento relax com o amado, tendo sido vista em um dia de compras em Thousand Oaks, na Califórnia, Estados Unidos.

Mas se você pensa que houve apenas o flagra, está muito enganado. Acompanhada por paparazzi enquanto escolhia presentes em uma loja de brinquedos, Britney ainda comentou se voltaria a se apresentar nos palcos e soltou um belo Claro como resposta, isso de forma natural.

A pedido dos fotógrafos, a diva do pop ainda mandou uma mensagem aos fãs:

- Eu amo vocês!

Diferente do que vinha acontecendo anteriormente, Britney parecia feliz e tranquila, estando sempre de mãos dadas com Sam.

Lembrando que os rumores de que ela poderia nunca mais voltar aos palcos ganharam força no início da semana, quando seu empresário Larry Rudolph concedeu uma entrevista ao TMZ e disse achar que a cantora não deveria retomar os planos da residência de shows em Las Vegas, cancelada em fevereiro. Suas declarações, no entanto, acabaram sendo interpretadas de forma errada por alguns, o que deixou os fãs de Spears apavorados com a possibilidade da diva nunca mais se apresentar. Por conta disso, Larry tratou de esclarecer os fatos, enviando um comunicado à People dizendo: Outras fontes de mídia parecem estar pegando minhas citações para o TMZ, dizendo que Britney nunca mais trabalhará. Não foi isso que eu disse. Eu acabei dizendo que a residência em Las Vegas está oficialmente cancelada e que ela não me liga há meses para falar sobre fazer alguma coisa, então não tenho certeza se ou quando ela vai querer trabalhar de novo. É tão simples, escreveu.