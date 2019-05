Para nova personagem, Paolla Oliveira revela inspiração em Preta Gil: - Ela é uma influenciadora

18/05/2019 | 13:09



Paolla Oliveira já gravou suas primeiras cenas como Vivi de A Dona do Pedaço, próxima novela das nove, que irá substituir O Sétimo Guardião. Na trama de Walcyr Carrasco, sua personagem é separada da mãe, Zenaide, interpretada por Maeve Jinkings, ainda na infância. E após ser adotada por Otávio, papel de José de Abreu, e Beatriz, personagem de Natália do Vale, Vivi se muda do Espírito Santo para São Paulo e se torna a maior digital influencer do país.

Em entrevista nos bastidores de gravação da novela, Paolla falou um pouco sobre esse mundo virtual, que será o tema central de seu novo trabalho:

- É um tema moderno e tenho certeza que o Walcyr vai ter ideias mirabolantes para falar sobre isso. Ela vai ter um Instagram e isso vai uma possibilidade real de ter um personagem bem interativo. Ela vai ser bom caráter, divertida e meio manhosa. Acho que peguei um pouco de todas as digitais influencers que eu vi por aí.

Ela ainda revela uma inspiração para a personagem e adianta que uma de suas primeiras cenas gravadas foi no Encontro com Fátima Bernardes!

- A minha primeira cena foi no programa da Fátima Bernardes, porque Vivi Guedes foi convidada para estar lá. Ela é ligada em todas as tendências da moda. Mudei o cabelo e fiquei mais conectada. Vi as blogueiras fitness, as de moda e as mais divertidas. Vou citar também uma pessoa que está na minha cabeça agora: a Preta Gil. Ela também é uma influenciadora e me inspirei um pouco nela também.

Por fim, Paolla conclui:

- Acho que a Vivi tem um humor e o humor é uma ótima maneira de levar as coisas até as pessoas. Ela é muito segura e precisa ser segura para lidar com isso tudo. A internet detona as pessoas muito rápido.