Fernanda Paes Leme fala sobre a turnê de Sandy e Junior: - Não é só a história deles, é a minha também

18/05/2019 | 13:09



Fernanda Paes Leme é uma das artistas mais engajadas da internet! E em entrevista, a atriz contou se, atualmente, se preocupa com o conteúdo que posta em suas redes sociais.

- Estou nas redes sociais há muito tempo, desde que chegou o Twitter. Eu fui uma das primeiras a ter Twitter aqui no Brasil! É claro que lá atrás eu já passei por umas coisas, de tipo, Ai, tem que pensar antes de postar. Mas hoje em dia, claro que eu me preocupo com isso, mas acho que é tão orgânico. É tão natural para mim no sentido da mulher que estou me tornando, dos meus posicionamentos que estão cada vez mais esclarecidos... Eu aprendo cada vez mais, obviamente, e tento passar isso para as pessoas. Acho que as redes sociais só funcionam quando você é você mesmo. Se você finge ser alguma coisa, não vai funcionar.

Fã da dupla Sandy e Junior, Fernanda também falou sobre a volta da dupla para uma turnê que celebra os 30 anos da carreira dos irmãos.

- Fiquei muito feliz. Não tem como não tocar a gente, né? Gosto muito do nome da turnê Nossa História porque acho que não é só a história deles, é a minha também. É a dos fãs. É a nossa. Achei muito feliz a escolha justamente por isso. Então estou vendo a minha história também sendo contada de alguma maneira. A música toca, transforma. Acho que vai ser um reencontro lindo para os dois e para os fãs, para quem viveu aquele momento, aquela época onde tudo parecia ser um pouco mais leve, quando a gente escutava eles. Porque tinha uma inocência, uma coisa diferente.

A apresentadora ainda confessou que já pediram ingressos da turnê de Sandy e Junior para ela - mas que a tentativa não deu em nada.

- Nem eu tenho ingresso! Eu vou ter que pedir para alguém porque nem eu consegui comprar!, brincou.

Fernanda participou de Malhação: Vidas Brasileiras, e sua personagem deu o que falar na reta final da trama.

- Fiquei muito feliz em fazer Malhação, finalmente! Porque várias pessoas achavam que eu já tinha feito, e eu nunca tinha feito. Então foi muito bom. A Solange foi uma personagem muito grande em tão pouco tempo... Eu já cheguei com um pé na porta, num produto que já caminhava sozinho, que estava nos 45 do segundo tempo para acabar - eu fiz os últimos três meses - então foi um ponto positivo na minha carreira. Essa volta depois de tantos anos sem atuar na Globo, né? A última novela que eu fiz foi Salve Jorge. E voltar dessa forma, e em um programa que tinha a ver com o meu começo... Então recomeçar ali num colégio, ocupando um outro espaço, teve todo um significado.

E não tem descanso para a morena, não! Fernanda já tem a quarta temporada do Desengaveta pela frente. É claro que a gente vai acompanhar, né?