Príncipe William sobre morte de princesa Diana: Dor incomparável

18/05/2019 | 13:09



O príncipe William está participando de uma campanha em prol da saúde mental dos homens britânicos e, então, se reuniu com esportistas ingleses para discutirem esta questão em um especial que irá ao ar pela rádio BBC One no próximo domingo, dia 19. A atitude, que é um gesto grande por si só, se tornou ainda mais chamativa pelo fato de que, em uma prévia disponibilizada nas redes sociais da realeza britânica, é possível vê-lo falar sobre a morte de sua mãe, a princesa Diana.

O Duque de Cambridge começou afirmando sobre o impacto de perder alguém tão novo, como é o caso dele e de seu irmão:

- Eu acho que quando você passa pelo luto em uma idade muito nova, em qualquer época na verdade, mas em especial quando se é muito novo - e eu me identifico totalmente com esta situação - você sente uma dor que não se compara a qualquer outra. E você sabe que em sua vida será muito difícil ter que lidar com algo pior do que esta dor.

Apesar disso, ele diz que conversar sobre a situação e ouvir histórias com as quais você pode se identificar ajuda a aliviar este sentimento:

- Te traz para perto de todas as outras pessoas que estão por aí e que ficaram de luto. Então, instantaneamente, quando você fala com outra pessoa... Você, às vezes, quase pode ver isso nos olhos delas.

Ele segue apontando que os britânicos tem dificuldades em expressar as próprias emoções e afirmou que, às vezes, é necessário deixar a postura rígida e racional de lado para dar lugar a vulnerabilidade:

- Tem que ser possível para nós falarmos sobre nossas emoções porque não somos robôs.