Griezmann e Godin se despedem do Atlético de Madrid com empate contra o Levante

18/05/2019 | 10:41



Dois dos jogadores mais importantes do Atlético de Madrid nos últimos anos, o atacante francês Antoine Griezmann e o zagueiro uruguaio Diego Godín se despediram do clube neste sábado. Pela 38.ª e última rodada do Campeonato Espanhol, os dois jogaram os 90 minutos do empate contra o Levante por 2 a 2, no estádio Ciutat de Valencia, em Valência.

Nesta semana, Griezmann surpreendeu a todos ao anunciar em um vídeo que não renovará o seu contrato com o Atlético de Madrid após cinco temporadas - ainda não divulgou onde jogará a partir de julho, mas a expectativa é que assine com o Barcelona. Godín já havia revelado há algum tempo que não seguiria em Madri e deve se transferir para a Internazionale.

Em campo, os dois mostraram um bom futebol, mas foram surpreendidos pela boa atuação do Levante, que queria se despedir de seus torcedores com uma vitória. A primeira oportunidade, porém, surgiu para os visitantes com chute de Lemar e defesa do goleiro Koke, aos quatro minutos. Logo depois, após cobrança de escanteio, Erick Cabaco abriu o placar para os mandantes. E foi para o intervalo com 2 a 0 com o gol de Marti Roger, aos 36, após falha geral da defesa madrilenha.

No retorno, logo aos seis minutos e após consulta ao VAR (árbitro de vídeo), Ángel Correa levou o cartão vermelho por falta dura e deixou os visitantes com um a menos por todo o segundo tempo. Mesmo em desvantagem numérica, a reação começou aos 23 com Rodrigo em chute de fora da área que entrou no ângulo esquerdo do goleiro. E o empate veio aos 34 com Sergio Camello, garoto das categorias de base que estreou no time principal.

Com o resultado, o Atlético de Madrid fecha a sua participação no Campeonato Espanhol com 76 pontos, na segunda colocação, enquanto que o Levante ficou com 44, na 14.ª posição na tabela de classificação.