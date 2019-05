Rio de Janeiro segue em estágio de crise; previsão é de chuva para este sábado

18/05/2019 | 10:25



O Rio de Janeiro permanece em estágio de crise na manhã deste sábado, 18, depois que uma estrutura de concreto do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, que liga a Gávea a São Conrado, desabou. A cidade tem previsão de chuva forte para a tarde de hoje.

Equipes da prefeitura do Rio trabalharam durante a madrugada na limpeza e remoção das peças de concreto para liberar a via. Em vídeo publicado pela prefeitura do Rio, o prefeito Marcelo Crivella foi ao túnel nesta manhã e afirmou que a limpeza da via já foi concluída. O trabalho agora será de escoramento de uma coluna e prevenção contra novos deslizamentos de terra da encosta.

A CET-Rio recomenda a avenida Niemeyer como uma opção, porém informa que a via está parcialmente liberada e opera em sistema de "pare-e-siga". O acesso do Túnel Zuzu Angel continua liberado, pista sentido Lagoa, com desvio para o viaduto Graça Couto e Marquês de São Vicente.

A capital fluminense amanheceu com chuva fraca neste sábado, mas a previsão do tempo para a tarde é de pancadas de chuva moderada a forte. A chuva pode ser muito forte em curtos períodos de tempo e vir acompanhada de raios. A Marinha do Brasil renovou o aviso de ressaca do mar. Ondas de até 2,5 metros podem atingir a orla até as 21h de sábado.

Em abril, o Rio de Janeiro ficou paralisado devido às consequências de fortes chuvas. Ao menos dez pessoas morreram, e uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi instaurada na Câmara dos Vereadores do Rio.

O presidente da Comissão, Tarcísio Motta (PSOL), afirmou que a Geo-Rio está sem condições de atender as necessidades da cidade. O órgão da Prefeitura é responsável pelo monitoramento e contenção de encostas.