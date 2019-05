EUA dizem que podem voltar com tarifas sobre aço se importações aumentarem

18/05/2019 | 10:23



O escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, disse que o acordo alcançado com o Canadá e o México permite que os EUA reimponham tarifas sobre aço e alumínio se houver um "aumento" nas importações desses produtos.

Ontem, EUA, México e Canadá concordaram em abandonar as tarifas. O escritório de Lighthizer disse que o acordo que encerra a disputa garante que, se os

EUA retomarem as tarifas, Canadá e México devem limitar a retaliação a produtos americanos de aço e alumínio.

A declaração descreve o acordo como "uma ótima notícia para os agricultores americanos", que continua a proteger as indústrias de aço e alumínio da América.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, viajará ao Canadá no dia 30 de maio para se encontrar com o primeiro-ministro Justin Trudeau em um esforço para avançar com um novo acordo comercial EUA-México-Canadá ou USMCA.

Pence disse que ele vai se encontrar com Trudeau para "avançar com o acordo o mais rápido possível". Fonte: Associated Press