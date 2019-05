México diz que decisão dos EUA de isentar tarifas sobre aço é muito satisfatória

18/05/2019 | 10:22



O gabinete do presidente do México, Andres Manuel Lopez Obrador, disse que a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de isentar o Canadá e o México das tarifas sobre aço e alumínio que foram impostas no ano passado é "muito satisfatória".

Em comunicado, Lopez Obrador disse que o acordo entre os países restaura "a troca comercial livre de tarifas para esses produtos".

Segundo ele, ambos os países vão trabalhar para impedir a importação de metais que pressionem os preços e concordaram em monitorar o comércio de alumínio e aço.

O escritório de Lopez Obrador disse também que os dois países concordaram em encerrar litígios sobre a questão relacionada à Organização Mundial do Comércio. O México acrescenta que consultou o Canadá e promoveu o diálogo tripartite em relação às tarifas.

A Câmara Nacional do Setor de Ferro e Aço do México parabenizou seu país pelo acordo alcançado com os Estados Unidos em acabar com as tarifas de aço e alumínio.

"Este é um passo forte e muito positivo para a indústria em toda a região", escreveu a câmara em comunicado, chamando a decisão de "um grande avanço" para a ratificação do novo acordo comercial entre o México, os Estados Unidos e o Canadá. Fonte: Associated Press