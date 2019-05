18/05/2019 | 09:09



Salmo West! Bom, quase isso... Kim Kardashian anunciou no sábado, dia 18, que seu quarto filho, que veio ao mundo via barriga de aluguel dia 10 de maio, se chama Psalm West, que é a palavra em inglês para salmo.

A morena não entrou em detalhes, e mostrou também um clique do pequeno deitado no berço - sendo esta a primeira foto que veio a público do bebê.

Fontes próximas a Kim e Kanye West, no entanto, revelaram à People que o nome tem a ver com a fase espiritual do casal, e que Salmos é o livro preferido de Kanye da Bíblia.

Além disso, o nome significa canção em hebraico - tudo a ver com o papai artista da música!