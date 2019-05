Nossa 'cinquentinha'

18/05/2019 | 07:04



Continuando as comemorações de seu cinquentenário, a TV Cultura estreia neste sábado, às 19h45, o Cultura.50, que é uma série de documentários apresentando os principais eventos, programas e curiosidades de bastidores que mostram a história da emissora.

Serão cinco episódios com meia hora de duração cada um, que estarão disponíveis no aplicativo Cultura Digital e no seu canal no YouTube, possibilitando um passeio pelo que aconteceu de mais relevante nos últimos 50 anos da Cultura. Na estreia, a criação da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da emissora.

A produção é de Fernando Asprino, roteiro de Paulo Marchetti e direção de arte de Henrique Bacana, produção tem participação de nomes importantes na história do canal, como Marcos Mendonça, Marcelo Tas, Serginho Groisman, Maju Coutinho e Rolando Boldrin e Antonio Fagundes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.