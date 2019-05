Semana do empreendedorismo começa hoje em São Bernardo

Da Redação



20/05/2019 | 07:28



A 1ª Semana de Empreendedorismo, Inovação e Turismo Industrial será realizada em São Bernardo entre hoje e sexta-feira. A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo da Prefeitura de São Bernardo conta com o apoio da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo) e do Sebrae regional.

Voltada a estudantes e pequenas empresas, a ação possui o intuito de incentivar o desafio do mundo empreendedor para obter o próprio negócio, além de ajudar aqueles que já estão estabelecidos.



A programação terá palestras e oficinas gratuitas durante toda a semana, o dia todo, abordando desde o passo a passo para abrir negócio a startups, cases de sucesso e equipe motivada, entre outros. Os eventos serão realizados na Sala do Empreendedor, andar térreo do Paço Municipal.

A semana ainda terá visitas monitoradas a empresas parceiras do turismo industrial, como Scania, Mercedes-Benz, Omnisys Engenharia, Friozem e Basf, com grupos previamente agendados.

Hoje, às 19h, Paulo Cereda, gerente do escritório regional do Sebrae Grande ABC, fará palestra de abertura, na Faculdade de Direito de São Bernardo, à Rua Java, 245, Jardim do Mar. O dirigente vai destacar o tema Transformação Digital – Impacto nos Empreendimentos e Empregos do Futuro.

A programação completa, informações e inscrições podem ser obtidas pelo telefone 2630-4224.