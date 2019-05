Feira de móveis busca ajudar lojistas a recuperar vendas após enchente

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



18/05/2019 | 07:17



Após estarem entre os setores mais prejudicados com as fortes chuvas que atingiram o Grande ABC entre a noite de 10 de março e a manhã do dia 11, os lojistas de móveis da Rua Jurubatuba, em São Bernardo, têm a expectativa de recuperar dois meses de faturamento em vendas com a realização da tradicional Feira de Móveis. A 12ª edição do evento, que começa hoje e vai até o dia 26, reúne 70 estabelecimentos e tem expectativa de que 50 mil visitantes passem pelo local.

O anúncio do apoio da Prefeitura à realização da feira foi feito logo após o temporal, que deixou diversos pontos de alagamento em toda a região, como forma de ajudar os comerciantes a recuperar suas vendas e as perdas de estoque. Historicamente, os lojistas da rua são prejudicados no período das chuvas por causa das enchentes, tanto que há comportas em praticamente todas as lojas, o que não segurou a entrada da água em março, devido ao maior volume.

No evento, os consumidores também vão contar com food trucks e DJs, entre outras atrações. Para a feira, toda a extensão da avenida estará iluminada, com as calçadas alargadas para maior comodidade dos consumidores, além do tradicional tapete de decoração para acesso em cada uma das lojas.

Também estará disponível estacionamento com valet para os visitantes. O horário de funcionamento da feira é das 10h às 22h.