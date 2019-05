Ágatha/Duda e Talita/Taiana avançam às quartas de final da etapa de Itapema

17/05/2019 | 22:26



O Brasil tem duas duplas na briga pelo título da chave feminina da etapa de Itapema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta sexta-feira, Ágatha/Duda e Talita/Taiana avançaram às quartas de final do evento quatro estrelas. Na competição masculina, o País não tem mais representantes.

Nas quartas de final, Ágatha e Duda vão enfrentar as norte-americanas April Ross e Alix Klineman, sendo que a dupla dos Estados Unidos está em vantagem de 2 a 1 no retrospecto. Já Talita e Taiana duelarão com as holandesas Joy Stubbe e Marleen Van Iersel, em confronto inédito. Ambos os jogos estão previstos para as 10h deste sábado.

Talita e Taiana triunfaram duas vezes nesta sexta-feira em Itapema. As brasileiras passaram pelas holandesas Keizer e Meppelink por 21/19, 21/23, 15/13, na repescagem, e pelas compatriotas Ana Patrícia e Rebecca, nas oitavas de final, por 21/16 e 21/13. Ágatha e Duda iniciaram o dia nas oitavas de final e venceram as espanholas Liliane Fernandéz e Elsa Baquerizo por 19/21, 21/17, 15/13.

Outras cinco duplas do Brasil deixaram o evento feminino. Juliana e Josi perderam na fase de grupos para as russas Kholomina e Makroguzovana por 21/18, 17/21, 15/12, Tainá e Victoria caíram na repescagem para as canadenses Sarah Pavan e Melissa Paredes por 21/13 e 21/19. A dupla do Canadá também bateu Carol Solberg/Maria Elisa nas oitavas de final por 21/16 e 21/8. Fernanda Berti e Bárbara Seixas também caíram nas oitavas, para as canadenses Bansley e Wilkerson por duplo 21/17.

CHAVE MASCULINA - Também nesta sexta-feira, todas as duplas masculinas do Brasil foram eliminadas em Itapema. Nas oitavas de final, André e George perderam para os poloneses Losiak e Kantor por 21/15 e 21/14, enquanto Evandro e Bruno Schmidt foram derrotados pelos holandeses Varenhorst e Van de Velde por 21/17 e 21/19.

Pela fase de grupos, Pedro e Vítor Felipe perderam para os primos chilenos Marco e Esteban Grimalti por 14/21, 21/15 e 15/13. Na repescagem, André/George eliminou Alison/Álvaro Filho por 21/15 e 21/13, Guto/Saymon caiu para Heidrich/Gerson, da Suíça, por 17/21, 21/16 e 15/10, e Thiago/Oscar perdeu para Bourne/Crabb, dos Estados Unidos, por 21/14 e 21/16.