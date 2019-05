Região recebe evento que discute ciência nos bares

Da Redação



18/05/2019 | 07:00



Seis bares do Grande ABC serão palco da terceira edição do Pint of Science, um dos mais tradicionais eventos de divulgação científica no mundo. Entre segunda e quarta-feira da próxima semana, os estabelecimentos sediarão bate-papos com cientistas sobre temas diversos, como doenças raras, evolução da individualidade, fake news e o poder das substâncias de origem natural no corpo humano.

Ao todo, serão promovidas 23 conversas, distribuídas entre os bares Choperia Carmona, Pizzaria Piola, Cactus Bar, Pub Ace of Spades, Boteco Adoniran e Boteco São Bernardo. A proposta é esclarecer dúvidas, apresentar pesquisas recentes nestas e em outras áreas do conhecimento e mostrar um pouco mais da ciência.

No primeiro dia, ocorrem os bate-papos Reflexão Sobre a Polarização das Visões de Mundo – Valores Éticos, Faça-se a Luz: o Desafio da Alfabetização Científica, Do Que é Feito o Universo e As Doenças Raras e Sua Importância Para o Entendimento Celular.

A programação completa está disponível no site pintofscience.com.br e não há necessidade de inscrição. A entrada é gratuita – paga-se apenas o que for consumido nos estabelecimentos – e não há emissão de certificado.

O Pint of Science nasceu em 2013, como iniciativa de pesquisadores da Inglaterra, e se expandiu graças à rede de voluntários. Neste ano, 24 países promoverão o evento de forma simultânea.