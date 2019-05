São Caetano decide futuro na Série D diante do Tubarão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/05/2019 | 07:00



Na expectativa, o São Caetano projetava chegar à terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D tentando encaminhar a classificação para a próxima etapa do torneio. Entretanto, a realidade é totalmente diferente: após duas derrotas, o Azulão recebe o Tubarão, às 16h, no Estádio Anacleto Campanella, em busca de forças para vencer pela primeira vez, ultrapassar o adversário no Grupo A16 e iniciar reviravolta na classificação.



No mesmo horário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o Caxias (quatro pontos) recebe o Cianorte, do Paraná, que soma seis. Ambas as equipes venceram o São Caetano e empate entre elas poderia ser interessante. Desde que o time do Grande ABC faça sua parte.

A cobrança interna vem sendo grande, inclusive entre os próprios jogadores, que não enxergam outra possibilidade que não seja vencer hoje para seguir acreditando em um desfecho feliz.



“Cada jogo é uma final, pois não vencemos os dois primeiros. Como a competição é curta, devemos pensar apenas em conquistar os pontos e, assim, continuar sonhando com a vaga na segunda fase”, declarou o meia-atacante Jefferson Maranhão, que teve o discurso endossado pelo técnico Luiz Gabardo. “Cada jogo é uma decisão. Precisamos ganhar a primeira partida e aí, depois, pensar jogo a jogo”, afirmou o comandante.



Com um ponto conquistado, o adversário de hoje foi avaliado como perigoso por Maranhão. “O Tubarão é uma excelente equipe. Tanto que empatou contra o Caxias, que é outro forte adversário. Será um jogo em que teremos muito trabalho e, por isso, precisamos estar bem focados”, previu.



Luiz Gabardo não tem problemas de lesão ou suspensão para escalar o São Caetano. Assim, fica a dúvida se ele vai manter a equipe da derrota para o Cianorte (1 a 0) ou repetirá a que caiu na estreia para o Caxias (1 a 0)



Pelo lado catarinense, o técnico Luizinho Vieira pretende manter o esquema que prioriza a defesa para depois atacar, sobretudo porque o Azulão terá de propor o jogo para alcançar os primeiros três pontos.