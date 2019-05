Do Dgabc.com.br



17/05/2019 | 20:18



O sábado ainda será de tempo instável em todas as cidades do Grande ABC. O dia começará com bastante nebulosidade e chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento.

As condições para chuva só deverão diminuir a partir do final da tarde, quando a tendência já será de melhora nas condições de tempo.

As temperaturas seguirão estáveis em comparação com a sexta-feira (17), com mínima de 16°C e máxima de 22°C.

Já a partir de domingo a previsão é de redução da nebulosidade, maior frequência de Sol e temperaturas em elevação. Não há previsão de chuva de domingo até pelo menos a próxima quarta-feira.