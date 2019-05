Virada toma conta de São Paulo

Miriam Gimenes



18/05/2019 | 07:09



Um dos maiores eventos do País, a Virada Cultural de São Paulo chega à 15ª edição e se espalha pela Capital paulista por 24 horas, entre hoje, a partir das 18h, e amanhã. A programação, gratuita, é repleta de shows musicais e apresentações dos mais variados gêneros e estilos, renovando a tradição anual de ser cada vez mais inclusiva. No total, serão 1.200 atrações, espalhadas por mais de 250 pontos, centralizados e descentralizados.

E muitos artistas da região vão se apresentar no evento. A veterana banda de rock Sepultura, do guitarrista de São Bernardo Andreas Kisser e do baterista andreense Eloy Casagrande, faz os primeiros shows após turnê pela Ásia. A banda toca duas vezes na Virada, no Sesc Interlagos, hoje, às 18h, e amanhã no Palco Rio Branco, no Centro, a partir das 9h30.

“Celebramos os 35 anos de banda tocando músicas de todos os discos, de forma cronológica. Assim, as pessoas podem ver a evolução da banda. Tem várias faixas que não tocávamos há muito tempo”, diz Andreas. Além das faixas do último trabalho, Machine Messiah, cuja divulgação está quase se encerrando, temas como Bestail Devastation e Necromancer, dos primórdios, não ficam de fora.

Também no palco Rio Branco, a veterana banda punk Garotos Podres, de Mauá, se apresenta na madrugada de sábado para domingo, às 3h. Com artistas da região, o grupo de pagode Katinguelê faz show duas vezes amanhã. Às 11h, no CEU Pêra Marmelo, e, às 19h, no CEU Meninos. O cordelista e escritor Moreira de Acopiara, de Diadema, estará presente na Casa das Rosas comandando stand-up poético amanhã, a partir das 15h.

No palco da Praça da República, por exemplo, o tema é diversidade. Marina Lima convida Letrux para o show. Pabllo Vittar canta às 4h de sábado para domingo. No Anhangabaú se apresentam Criolo, Caetano Veloso com os filhos e Anavitória. Já no Largo do Arouche, com temática brega, se apresentam nomes como Silvio Brito, Maria Alcina, Genival Lacerda e Luiz Caldas.

Entre as novidades do evento está a integração do corredor aberto da Paulista – com atrações 24 horas na rua e em instituições como IMS (Instituto Moreira Sales), Japan House, Sesc Paulista, Itaú Cultural e vão do Masp.

Para quem quiser aproveitar a gastronomia paulistana, diversos restaurantes terão atendimento estendido. Além disso, mais de 100 pontos de trucks (food ou beer) e tendas serão espalhados nas proximidades dos palcos centrais para atender ao público. A programação completa pode ser vista no site https://agendao.prefeitura.sp.gov.br.