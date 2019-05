Pliskova bate Azarenka de virada e pegará surpresa grega na semifinal em Roma

17/05/2019 | 18:38



A checa Karolina Pliskova sofreu um pouco para confirmar a sua condição de quarta cabeça de chave do Torneio de Roma, mas garantiu vaga nas semifinais ao vencer a bielo-russa Victoria Azarenka por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2 e 6/2, nesta sexta-feira, após 2h26min de confronto.

Atual sétima colocada do ranking mundial, Pliskova assim se credenciou para encarar neste sábado, nas semifinais, a grega Maria Sakkari, que em outro duelo desta sexta despachou a francesa Kristina Mladenovic, também de virada, com 5/7, 6/3 e 6/0.

Após superar o qualifying para entrar na chave principal do importante evento realizado em quadras de saibro na capital italiana, Sakkari seguiu avançando e nas oitavas de final, na última quinta-feira, foi a responsável pela eliminação da checa Petra Kvitova, segunda principal favorita da competição e atual quinta tenista do mundo.

Ex-líder do ranking da WTA e hoje na 51ª posição, Azarenka entrou em quadra nesta sexta-feira com a confiança de quem já havia eliminado Pliskova no Torneio de Stuttgart deste ano, também em piso de saibro, mas desta vez a checa conseguiu buscar uma reação após ter sido derrotada no primeiro set no tie-break.

Nesta parcial inicial, cada tenista conquistou duas quebras de saque e assim elas forçaram a disputa do tie-break, no qual a bielo-russa foi um pouco melhor para abrir vantagem. A partir do segundo set, porém, Pliskova deu início a uma forte reação. Além de confirmar todos os seus saques até o fim do jogo, converteu quatro break points para aplicar o duplo 6/2 que assegurou o triunfo de virada.

Sakkari, por sua vez, avançou como atual 39ª colocada do ranking mundial e garantiu a "festa grega" em Roma, pois nesta sexta-feira o seu compatriota Stefanos Tsitsipas também foi às semifinais da chave masculina de simples ao contar com a desistência do suíço Roger Federer, que sequer reuniu condições de começar a partida após ter enfrentado uma maratona de dois confrontos na quinta-feira.

Outra tenista que assegurou classificação às semifinais na capital italiana foi a britânica Johanna Konta, que superou a checa Marketa Vondrousova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1. Algoz da norte-americana nas oitavas de final, Konta terá pela frente nas semifinais a holandesa Kiki Bertens, que avançou sem precisar atuar nesta sexta-feira, pois contou com o abandono da japonesa Naomi Osaka, atual líder da WTA, por motivo de lesão. A asiática pagou o preço por ter disputado duas partidas na quinta-feira, após a chuva constante adiar toda a programação de quarta em Roma.