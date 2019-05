Barroca deixa Pimpão no banco e revela time do Botafogo para jogo em Goiânia

17/05/2019 | 18:36



Com três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo vive boa fase e tentará ampliá-la no fim de semana. Sem fazer mistério, o técnico Eduardo Barroca anunciou, nesta sexta-feira, a escalação da equipe que vai enfrentar o Goiás, domingo, no Serra Dourada, pela quinta rodada do torneio, com o atacante Rodrigo Pimpão sendo opção no banco de reservas.

"O time que vai começar jogando com o Goiás é o time que treinou nesta sexta-feira. Não me apego muito aos números e a questão estrutural depende do momento do jogo. O Pimpão é um jogador muito importante para a gente, que vem de uma sequência de jogos, mas vou começar com João Paulo, Alex Santana, Cícero e Gustavo e vamos ver o que o jogo apresenta para nós para tomarmos as decisões dentro do jogo", disse o treinador.

Com isso, Barroca vai colocar o Botafogo em campo com a seguinte formação: Gatito; Fernando, Carli, Gabriel e Jonathan; Bochecha, Alex Santana, Cícero, João Paulo e Erik; Diego Souza.

O objetivo do treinador em Goiânia é conquistar a primeira vitória fora do Rio para ratificar a equipe no topo da tabela de classificação do Brasileirão. "É uma oportunidade da gente obter a primeira vitória fora do Rio. Temos uma necessidade grande de resultados a curto prazo e temos que ter plenitude e entrega máxima, sabendo que será um jogo muito difícil contra uma equipe que vem de vitória. Conheço bem o Claudinei (Oliveira, técnico), respeito, mas vamos para buscar o resultado."

Nas últimas três rodadas na competição nacional, o alvinegro carioca fez 3 a 2 no Bahia e 1 a 0 sobre Fortaleza e Fluminense. Barroca revelou uma conversa com o elenco após a vitória no clássico carioca. "Falei que precisamos trabalhar muito duro para olharmos para a parte de cima da tabela. Hoje estamos em quinto e está nas nossas mãos fazer um grande jogo."

O técnico botafoguense esbanjou otimismo, ao falar do desempenho do time na competição nacional. "Vamos continuar trabalhando da mesma forma. Com coragem, enfrentando todos os adversários de frente e acreditando demais nos nossos jogadores. Os resultados que tivemos credencia muito o que eles tem feito nos treinos. Isso nos dá confiança para jogar contra qualquer adversário para buscar a vitória sempre."