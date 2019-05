Jovens fazem escolhas mais saudáveis quando a ação é vista como rebelde

Do Diário do Grande ABC



19/05/2019 | 07:02



Adolescentes realizam escolhas alimentícias mais saudáveis se perceberem o hábito como atitude rebelde. Essa foi a conclusão de pesquisa realizada por profissionais da Universidade Booth, da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Foi avaliado o comportamento de garotos estudantes do 8º ano do ensino médio ao serem expostos a campanhas sobre possível estilo de vida saudável.

Segundo a experiência, 31% dos jovens demonstraram ações ativas à mudanças sobre o tema quando entraram em contato com propaganda que vendia a ideia da política ‘suja’ empregada pelas corporações alimentícias em contrário a peça publicitária mais tradicional. Detalhe que as escolhas perduraram no dia a dia por até três meses depois do estudo realizado.