Público já pode votar em seus escolhidos para vencer o MTV Miaw 2019

19/05/2019



Já está aberta a votação para que o público escolha os vencedores do MTV Miaw 2019, premiação especial que celebra as preferências dos millenials em categorias que mesclam elementos de música, seriados e internet. A escolha é gratuita para todo o público e pode ser feita no site do canal (www.mtv.com.br) e por meio de postagem no Twitter com hashtags específicas que também estão na página on-line da MTV Brasil. É possível votar quantas vezes desejar.

A cantora Anitta lidera a corrida ao concorrer em oito categorias, entre elas artista musical e top das lives. Nesta temporada, serão entregues 29 troféus. A cerimônia de anúncio dos vencedores ocorre em julho, ainda sem data definida e com apresentações também em aberto.