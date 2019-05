Professor convidado de Harvard visita sede da futura Praça da Cidadania em Santo André

Da Redação



17/05/2019 | 17:57



Professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Veritas, na Costa Rica, e membro do projeto Laeb Fellows de Harvard, Michel Smith Masis, esteve ontem em Santo André no espaço onde será construído a primeira Praça da Cidadania fora da Capital.

Fruto de parceria entre o município e o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, o equipamento será erguido em terreno anexo à 2ª Companhia do 41º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua dos Dominicanos, no Jardim Santo André, que desde 2010 estava sem utilização pública.

Na visita, o docente conferiu de perto o projeto de corte e costura oferecido pelo Fundo Social do Estado de São Paulo a moradores do núcleo. “Pude conhecer de perto os projetos de empreendimento social cooperativo”, destacou Masis em sua página no Facebook.

O docente esteve essa semana em São Paulo para participar da Semana Internacional de Arquitetura do Centro Universitário Belas Artes.