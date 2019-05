Notícias da semana - 13 a 19 de maio

Do Diário do Grande ABC



Data debate abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

A preocupação de jovens diante da violência sexual voltou a entrar em debate e a movimentar noticiários ao longo da semana passada por conta da chegada de data especial. O assunto ganhou atenção, principalmente, no sábado, quando é instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, criado em 2000 e lembrado em 18 de maio.

Segundo dados do Ministério da Saúde, entre os anos de 2011 e 2017, foram notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037 (31,5%) contra crianças e 83.068 (45%) contra adolescentes. A maioria das ocorrências foi praticada mais de uma vez e dentro da casa das vítimas, indicando que o agressor faz parte do convívio comum desses jovens.

Parte das discussões de assuntos referentes ao universo do tema está ligada ao projeto Maio Laranja, no qual diversas cidades realizam ações de conscientização, prevenção, orientação e combate a esse tipo de crime. O objetivo é ressaltar a importância do apoio para pessoas que sofreram e sofrem o abuso e do acompanhamento na vida de indivíduos que estão ao seu redor.

Entre as ações que configuram o crime estão forçar uma relação sexual, expor alguém à pornografia, ocasionar toques de maneira maliciosa e realizar exploração sexual (obtenção de lucro financeiro por meio de oferecimento de favores sexuais de outra pessoa). Denúncias sobre o ocorrido devem ser feitas para pais, responsáveis, professores, conselho tutelar, postos policiais, unidades de saúde e delegacias especializadas.

Religião





Irmã Dulce será a primeira santa católica brasileira

Maria Rita Lopes de Sousa Brito (1914-1992), conhecida como Irmã Dulce, teve segundo milagre reconhecido pelo Vaticano (Estado localizado dentro da Itália e sede da Igreja Católica) e será proclamada santa. É a primeira brasileira a receber o título.

O caso de ajuda milagrosa envolveu pessoa cega que acordou enxergando. Antes, ela também teria participado da recuperação de paciente com grave hemorragia pós-parto.

A nomeação foi autorizada pelo papa Francisco, mas ainda não há data.

Cultura





Cartoon Network estreia ‘Bakugan: Battle Planet’

Nova onda de batalhas de criaturas comandadas por seres humanos começou a agitar a programação do Cartoon Network. O canal da rede paga estreou o desenho animado Bakugan: Battle Planet, com apresentação dos episódios inéditos nas sextas-feiras, sempre a partir das 16h30. Lançado originalmente no ano passado no mercado internacional, é a primeira vez que a atração será exibida no Brasil.

A animação, feita em parceria entre estúdios de Japão, Estados Unidos e Canadá, gira em torno de turma de amigos liderada por Dan, com o cachorro Lightning completando o time juvenil. Eles descobrem a existência de raça de criaturas biomecânicas, chamada de Bakugan. Depois que o grupo faz amizade inusitada com esses ‘monstros tecnológicos’, terá missão de comandá-los em duelos para defender a Terra.

Educação





Cidades recebem manifestação contra cortes no sistema de ensino

Diversas cidades brasileiras foram palco de manifestação de estudantes e profissionais do ensino. A ação, realizada na quarta-feira (15), foi contra bloqueio de investimento em universidades e institutos federais anunciado pelo governo.