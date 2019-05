Maia se esquiva de pergunta sobre texto de Bolsonaro: 'Pergunta pra ele'

17/05/2019 | 17:35



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não quis comentar o texto publicado hoje em grupos de WhatsApp pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no qual um autor desconhecido afirma que no Brasil é impossível de governar sem conchavos.

Questionado pela reportagem sobre o motivo de Bolsonaro ter divulgado o texto, Maia limitou-se a dizer: "Pergunta pra ele", afirmou, sem parar para conversar com a reportagem.

Maia participou nesta tarde de evento do setor da construção civil, onde foi bastante aplaudido. Durante sua fala final, Maia chegou a criticar as redes sociais, dizendo que se ficar olhando rede social não aprova a Previdência. "Estou preocupado com a agenda da Câmara", esquivou-se.