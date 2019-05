Maya Gabeira surfou onda gigante com mais de 20 metros de altura

Do Diário do Grande ABC



19/05/2019 | 07:31



O mar é onde a surfista brasileira Maya Gabeira, 32 anos, mostra todo seu talento e prova que não tem medo de desafios. Sua profissão a fez enfrentar onda gigantesca com cerca de 20,72 metros (medidos do canal ao topo da formação de água), feito que lhe garantiu entrar no Guinness World Records com a marca de maior onda ilimitada surfada por uma mulher na história.

O registro ocorreu em 18 de janeiro de 2018, quando a carioca participou de etapa da Liga Mundial de Surfe na Praia do Norte, na cidade de Nazaré, em Portugal (Europa). Especialista em surfar ondas enormes na carreira, Maya é a primeira surfista do sexo feminino a entrar para o livro dos recordes. Apesar do evento ter ocorrido no começo da temporada passada, ela recebeu o certificado em outubro.