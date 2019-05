17/05/2019 | 17:09



Parece que José Loreto e Débora Nascimento voltaram mesmo, né? Depois de um término conturbado, que envolveu rumores de traição por parte do ator, agora o casal foi visto em clima de romance em um resort no Rio Grande do Norte.

Apesar de não terem falado oficialmente que se reconciliaram, José e Débora posaram para o Instagram do hotel em que se hospedaram enquanto tomavam café da manhã, e o casal era só sorrisos!

Não é possível saber se eles levaram a filha, Bella, na viagem, mas parece que o clima era de romance, e já que José, que acabou de finalizar as filmagens de O Sétimo Guardião, está curtindo férias merecidas, né?