'Redes sociais são terríveis para a minha geração', diz Selena Gomez

17/05/2019 | 16:50



Selena Gomez participou na última terça-feira, 14, do 72º Festival de Cannes, na França, e disse, durante a coletiva de imprensa, que considera as redes sociais algo perigoso.

Com mais de 150 milhões de seguidores no Instagram, a cantora afirmou que a sociedade está passando por uma "experiência desagradável" no mundo virtual, em que meninos e meninas estão se expondo sem estarem cientes dos riscos por trás disso e das notícias falsas.

"Essas pessoas estão arrasadas, lidando com o bullying e não sendo capazes de terem suas próprias vozes. Podem ser ótimas as plataformas em alguns momentos, mas eu tomaria cuidado e estabeleceria alguns limites", sugeriu. "As redes sociais são terríveis para a minha geração", completou, segundo a Variety.

Em agosto de 2016, Selena Gomez foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar seus problemas de ansiedade, depressão e ataques de pânico decorrente do lúpus. Um ano depois, ela contou que passou três meses sem celular durante o tratamento e "aprendeu muito".

Em outubro de 2018, a artista foi internada em um centro psiquiátrico com uma crise emocional, após apresentar um nível "alarmantemente baixo" de glóbulos brancos no sangue.

Selena Gomez também usou o Festival de Cannes para divulgar sua participação no filme de comédia e terror zumbi Os Mortos Não Morrem, que estreia em 11 de julho deste ano nos cinemas brasileiros. Veja abaixo o trailer em que a cantora aparece: