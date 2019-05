Para celebrar 5.000 shows, Air Supply vem a SP

Richard Molina/Especial para o Diário



20/05/2019 | 07:42



O duo australiano de música romântica Air Supply vem ao Brasil em agosto apresentar o show da nova turnê, Lost in Love Experience. Eles fazem show na Capital no dia 22, no Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795).

A dupla, composta por Russell Hitchcock e Graham Russell, atingiu recentemente a marca histórica de 5.000 shows realizados e, além de São Paulo, passará por Rio de Janeiro e Porto Alegre. No repertório estão previstas canções clássicas para aquecer o coração dos fãs, como All Out of Love, Lost in Love e Every Woman in the World.

Os ingressos já estão à venda no site www.ingressorapido.com.br e custam de R$ 120 a R$ 400.