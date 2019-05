‘Loloucas’ é prorrogada até 30 de junho

Miriam Gimenes



20/05/2019 | 07:40



Duas amigas, assíduas frequentadoras do teatro, chegam atrasadas para assistir a um espetáculo. Ao perceberem, tentam ir embora e acabam em cima do palco. Assim tem início a peça Loloucas, com Heloísa Perissé e Maria Clara Gueiros, que acba de prorrogar a temporada até 30 de junho, no teatro Raul Cortez, em São Paulo.

Com direção de Otávio Muller, as duas mulheres em questão têm 80 anos e, ao acabarem em cima do palco, com muito humor, falam dos amigos, das frustrações, sonhos realizados e os perdidos, da inexorável passagem do tempo, enfim, da vida.

“Quando cheguei aos 50 anos, pensei: ‘Talvez eu não tenha mais 50 pela frente’. Então, preciso canalizar minha energia de uma forma sábia”, diz Heloísa. “Pensei inicialmente em fazer um monólogo, mas minha personagem se referia o tempo todo a uma Ieda. Um belo dia, Ieda pulou do papel e aí percebi: Ieda quer ganhar vida!” Assim surgiu Maria Clara, de quem é amiga há 30 anos.

Autora do texto e também das letras musicadas por Max Viana, diretor musical e compositor da trilha sonora da peça, Heloísa analisa a situação das personagens. “A grande conclusão é que a vida começa a acontecer na sua plenitude quando se perde o medo de perder. A partir de uma certa idade, podemos nos sentir mais livres de julgamentos. É um momento maravilhoso, onde, sem medo, se perde o telhado para ganhar as estrelas. E as duas personagens ensinam a envelhecer com muita alegria”, finaliza.



Loloucas – Teatro. No Teatro Raul Cortez – Rua Doutor Plínio Barreto, 285, Bela Vista. Até 30 de junho, de sexta (21h30); sábados (21h) e domingos (18h). Ingressos: R$ 90 (R$ 45 meia-entrada), à venda em www.ingressorapido.com.br.