São Bernardo assina documento que doa terreno para o Sesc São Bernardo

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



17/05/2019 | 16:12



A Prefeitura de São Bernardo acaba de assinar documento de doação do terreno ao lado do Pavilhão Vera Cruz, no Centro, para a construção de futura unidade do Sesc. A área de cerca de 20 mil metros quadrados já possui cerca de 9 mil metros quadrados construídos (futuro teatro do equipamento). O investimento estimado é de R$150 milhões, podendo superar as cifras. "Estamos doando também as edificações e o projeto, desenvolvido pela arquiteta Lina Bo Bardi (também responsável pelo projeto do Masp - Museu de Arte de São Paulo)."

As obras devem ser iniciadas no próxima ano. "Eu, como prefeito, sou passageiro, mas o Sesc é permanente à população, aos trabalhadores. Por isso, hoje o dia é de agradecimento. "

A assinatura do documento contou com a presença de vereadores municipais, secretários e com a equipe do Sesc, a exemplo do Abram Szajman, presidente da instituição. "Esse é um pólo de cultura, lazer, com carácter social."