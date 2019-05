Isabela Garcia fala sobre cena em que Judith confessa assassinatos em O Sétimo Guardião: - Achei que fosse uma cena falsa

17/05/2019 | 16:09



O Sétimo Guardião chega ao fim nesta sexta-feira, dia 17, e promete fortes emoções! No penúltimo episódio, a personagem de Isabela Garcia, Judith, confessou que ela foi a autora dos assassinatos dos guardiões. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz revelou que nem ela tinha certeza de que seria a vilã final da trama:

- Até chegar o último texto eu fiquei achando que poderia mudar, embora eu tivesse gravado sequências para o penúltimo capítulo confessando que tinha matado os guardiões. Como a minha última cena era a que Judith morria envenenada, eu pensei que ainda pudesse ter alguma orientação secreta com outra pessoa admitindo os assassinatos. Imaginei que fosse uma cena falsa. Até hoje [quinta-feira], eu ainda estava achando que poderia não ser eu.

Isabela também falou sobre a recepção de sua personagem entre o público, já que Judith começou como uma personagem pequena e que foi crescendo conforme o tempo.

- Era uma personagem pequena, mas já dava para sentir que tinha um mistério. Acho que a empatia do público a ela, junto com os elementos que a gente, como ator, leva para a cena, causaram essa explosão, essa aceitação da Judith. Eu não esperava, mas estou muito contente.

Últimas reviravoltas

Como já havíamos contado, Gabriel morrerá para proteger Luz, e a protagonista acabará a trama sozinha. Mas como será que tudo isso irá acontecer? Segundo o jornal Extra, Valentina vai ao encontro de Olavo e o mata com um tiro no peito. Como ninguém é culpado pela morte do homem, a personagem fica em liberdade. Sem saber quem causou o assassinato do pai, Laura vai ao casarão para matar Luz, mas acaba atirando em Gabriel.

Já Luz dá um fora em Júnior e decide ir embora para estudar arqueologia. Ela retorna para Serro Azul sete anos depois e se reencontra com o gato León. A personagem inaugura a Fundação Gabriel Marsalla, que busca proteger o tesouro arqueológico da cidade.

Elisa e Maltoni se casam, e enquanto isso Peçanha vira delegado e sai em lua de mel com Marcos Paulo. Léon volta a aparecer para padre Ramiro e Lourdes Maria descobre que está mesmo grávida de Geandro. Feijão, ao entrar na fonte, se torna o guardião-mor de Serro Azul.

A novela acaba com o personagem se reencontrando com Luz na fonte, e ela perguntando se ainda é uma guardiã. Feijão diz que sim e a protagonista entrega a ele o Livro da Irmandade, dizendo que Gabriel não conseguiu lê-lo do início ao fim, mas o garoto conseguirá. Luz, então, olha para a fonte e é encorajada, por Feijão, a entrar na água. Parece que o fim da trama será emocionante, hein?