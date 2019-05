Mayra Cardi fala sobre depressão e causa polêmica com seguidores

17/05/2019 | 16:09



Mais uma vez os internautas criticaram a atitude de Mayra Cardi! Ao postar um vídeo no Instagram falando sobre depressão, a musa fitness afirmou que existem diversas formas de curar a doença, seja com tratamentos psicológicos ou pelo coach. Ela ainda diz ser a favor de medicamentos apenas em casos extremos.

As declarações de Mayra não agradaram os seguidores, que pediram para ela ter mais cuidado ao falar sobre um assunto tão sério. Uma fã questionou:

Você fez Psicologia?

Outro comentou:

Querida, acho muito bacana você querer ajudar os seus seguidores com essas palavras. Porém, depressão, ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno psicológico não são resumidos em a pessoa querer viver ou não. Aconselho, se me for permitido, a fazer uma live ou o que queira, com profissionais na área psicológica que possam explicar de maneira mais sensata esses assuntos.

Em tempo: Se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades emocionais e/ou psicológicas e que precise de ajuda, sendo um suicida em potencial ou não, ligue para o número 188. É o contato do CVV (Centro de Valorização à Vida), que possui voluntários capacitados 24 horas por dia à disposição. A ligação é gratuita para todo o Brasil.