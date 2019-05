17/05/2019 | 16:09



Os fãs da trilogia Matrix podem alimentar um pouquinho as esperanças. Em entrevista ao Yahoo, o diretor do sucesso John Wick 3, estrelado também por Keanu Reeves, falou sobre um possível Matrix 4:

Estou super feliz que as irmãs Wachowskis não apenas estão fazendo um Matrix, mas estão expandindo o que todos nós amamos.

E mais, disse que faria qualquer coisa para participar do projeto:

Se for qualquer coisa perto do nível do que elas já fizeram, bastaria uma ligação: Ei, venha ser nosso dublê, e estou lá!

Acontece que, agora, representantes dele disseram que ele estava falando hipoteticamente, e que não há nada sendo feito. Será?