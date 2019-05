17/05/2019 | 16:09



Desde que Archie, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, veio ao mundo, os fãs especulam onde o menino teria nascido. Finalmente, o local foi revelado!

De acordo com a certidão de nascimento a qual a People teve acesso, o herdeiro nasceu no hospital Portland, em Westminster, no Reino Unido. Nesta sexta-feira, dia 17, um representante do Escritório de Registros de Westminster visitou o casal para que eles não tivessem de ir até o local. Mas na hora de falar sobre como Meghan e Harry estão, ele declarou:

- Parabéns ao Duque e à Duquesa de Sussex pelo nascimento do bebê Archie. Por motivos confidenciais, não temos permissão para fazer qualquer comentário ou informação.