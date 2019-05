Justiça envia inquérito sobre Elian e destrava comissão de ética

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



17/05/2019 | 15:37



A Justiça Federal encaminhou oficialmente à Câmara de Santo André material do inquérito sobre a vereadora afastada Elian Santana (SD), acusada de envolvimento em fraudes no cadastro do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Com acesso aos autos do processo, a comissão de ética, instaurada para analisar quebra de decoro parlamentar no caso, terá andamento destravado a partir da próxima semana. O órgão já havia negado, há dois meses, o envio do conteúdo integral das investigações, sob alegação de sigilo, mas reviu a decisão após pedido de reconsideração.

A comissão foi instalada no começo de fevereiro, depois de quatro representações requerendo a cassação de Elian, que chegou a ser presa em novembro, no âmbito da Operação Barbour. O Diário mostrou no início deste mês que o bloco estudava suspender a tramitação dos trabalhos, tendo em vista que, sem acesso aos elementos de provas, como depoimentos no MPF (Ministério Público Federal), considerava inviável prosseguir julgamento da colega de casa. Diante do encaminhamento de teor das averiguações, o grupo reabre também o prazo de 90 dias para avaliação do episódio.

Questionado, o presidente da comissão de ética, vereador Fábio Lopes (Cidadania), admitiu a chegada do material no Legislativo, mas ponderou que ainda não conseguiu ter ciência dos detalhes do processo. Haverá encontro do bloco na quinta-feira, segundo ele, para dar os primeiros passos pós-acesso aos autos. “Vamos agora reunir os integrantes para andamento da comissão, montar um cronograma, verificar as próximas etapas. A única questão jurídica que precisamos analisar é em relação à ampla defesa e contraditório. Necessitamos obter a versão dela (Elian) a respeito da situação”, disse, referindo-se ao fato de a parlamentar estar impedida de frequentar as dependências da Câmara.

Além de Lopes, fazem parte da comissão de ética Toninho de Jesus (PMN), Edilson Fumassa (PSDB), Willians Bezerra (PT) e Zezão Mendes (PDT). O dirigente do grupo sustentou que irá, inicialmente, avaliar com o departamento jurídico da casa e junto à Justiça a hipótese de liberação pontual para que Elian possa prestar depoimento pessoal em relação às denúncias. “São três possibilidades para tentar ouvi-la, porém, daremos preferência por duas. A primeira buscar essa oitiva aqui na Câmara, via judicial. A outra alternativa é fora do Legislativo”, relatou, ao emendar que a última opção, quando extinguir as demais etapas, será solicitar depoimento por escrito.

Elian é acusada por supostamente usar o próprio gabinete para burlar o sistema previdenciário visando conceder, mediante pagamento, aposentadoria a quem não tinha direito. A denúncia do MPF aponta peculato e participação em organização criminosa. Após a prisão, a parlamentar foi solta por força de habeas corpus em dezembro - à ocasião da deflagração da Barbour, a vereadora também foi afastada do mandato. Em janeiro, a Justiça determinou a sua substituição. Suplente, Vavá da Churrascaria (SD) ocupa a cadeira até parecer da ação penal. Desde a saída da prisão, ela está com tornozeleira eletrônica e, atualmente, sem receber subsídios do cargo. Sua defesa nega as acusações.