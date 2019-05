DJ Khaled tem parcerias com Beyoncé e Justin Bieber em novo álbum

17/05/2019 | 15:34



O DJ Khaled lançou nesta sexta-feira, 17, seu novo álbum "Father of Asahd", com 15 músicas. O disco conta com parcerias como Cardi B, Chris Brown, Lil Wayne, Jay-Z, Justin Bieber e Beyoncé.

Um dia antes, o músico divulgou o videoclipe de "Higher", em que aparece ao lado de Nipsey Hussle - morto a tiros em Los Angeles, aos 33 anos, em 31 de março deste ano.

Horas antes do lançamento de "Father of Asahd", Khaled desabafou em seu Instagram sobre o assassinato do rapper, o que fez com que a canção se transformasse em uma homenagem póstuma ao cantor.

"Recentemente, embarquei em uma jornada de busca da alma por uma estrada que nunca imaginei que viajaria em um milhão de anos. Tudo começou quando uma tragédia roubou o mundo de uma alma iluminada, um irmão, um pai, um parceiro e amigo, Nipsey Hussle", escreveu o DJ.

"Apenas alguns dias antes, ele compartilhou sua energia e positividade comigo em um set de gravação para a música chamada Higher. Depois de muita oração e reflexão; e com a plena bênção da família Ashedom, estou compartilhando esse momento com o mundo", completou.

O cantor Justin Bieber, que recentemente lançou uma parceria com Ed Sheeran, está presente na música "No Brainer", junto a Chance the Rapper e Quavo. Beyoncé, por sua vez, canta com Future e seu marido Jay Z em "Top Off".

Clique aqui para ouvir a playlist de "Father of Asahd", novo álbum de DJ Khaled disponível no Spotify.

Assista também ao clipe de "Higher", música feita em parceria com Nipsey Hussle, em https://youtu.be/tPC9VID6M9s