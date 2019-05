Bienal do Livro Judaico será realizada hoje com preços especiais

Miriam Gimenes



19/05/2019 | 07:25



O professor aposentado de história e filosofia medieval Nachman Falbel, 87 anos, conseguiu fugir de seu país de origem, a Polônia, pouco antes da invasão alemã, em 1939. Veio para o Brasil junto com a mãe e os irmãos para encontrar o pai, que já havia imigrado para terras brasileiras.

Entre indas e vindas – foi estudar fora –, voltou e aqui fundou o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. E ele é um dos que lançarão livro amanhã na 4ª Bienal da Feira do Livro Judaico em Português, que será no Clube Hebraica (Rua Hungria, 1.000), em São Paulo.

Trata-se do primeiro volume de uma trilogia do Lexico dos Ativistas Sociais e Culturais da Comunidade Israelita no Brasil (Editora Maayanot). “São 125 biografias dos veteranos imigrantes, que criaram as primeiras instituições na comunidade judaica de São Paulo”, explica Falbel.

O evento, gratuito, que ocorre das 9h às 20h, será uma oportunidade de se encontrar importantes livros em português, inglês e hebraico, de diversas editoras, com descontos a partir de 30%. Também serão feitos debates e palestras. A programação está em www.feiradolivrojudaico.com.br.