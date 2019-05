Melo e Kubot vencem ex-líderes do ranking e vão à semifinal em Roma

17/05/2019 | 15:21



O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram nesta sexta-feira o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, ex-líderes do ranking, e avançaram à semifinal do Masters 1000 de Roma, na Itália. Melo e Kubot levaram a melhor pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (1/7) e 10/6, em 1h33min.

Principais favoritos ao título na capital italiana, brasileiro e polonês dominaram com facilidade o set inicial, sem terem o serviço ameaçado. Na segunda parcial, a dupla abusou dos erros no saque (cometeram na parcial seis das oito duplas faltas anotadas no jogo) e perdeu o serviço pela primeira e única vez no duelo.

No match tie-break, porém, eles reagiram e sacramentaram a vitória sobre os rivais, que eram os cabeças de chave número oito da competição. Na semifinal, Melo e Kubot vão enfrentar os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Eles avançaram ao derrubarem os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 16/14. Cabal e Farah costumam ser algozes dos brasileiros no circuito.

Em Roma, Melo e Kubot disputam o último torneio antes de Roland Garros. O segundo Grand Slam da temporada terá início no dia 26, em Paris.