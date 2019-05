Anchieta têm tráfego intenso devido a queda de barreira e acidente

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br

Com agências



17/05/2019 | 14:27



Atualizada às 15h

O motorista que precisa utilizar o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), nesta sexta-feira (17) precisa de paciência. A pista sul da via Anchieta, que opera no sentido Litoral, tem apenas uma faixa liberada devido a queda de barreira, que impede o trânsito desde a noite de ontem, na altura do km 45, no trecho de serra.

Um acidente na pista Norte, no início da manhã complicou ainda mais o tráfego. Duas carretas tombaram e a pista está bloqueada para retirada dos veículos. Há trânsito intenso do km 35 ao km 51. O tráfego flui apenas pela faixa esquerda da via.

A interligação Planalto também registra lentidão.

De acordo com a Ecovias - concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) - não há previsão de liberação total do trecho.

As demais rodovias do SAI não apresentam problemas. O tempo está chuvoso e a visibilidade é parcial.

O SAI opera no esquema 5x3. A descida é feita pela pista norte da Anchieta e pista sul da Imigrantes. Já a subida está sendo realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Outras rodovias - A rodovia Rio-Santos (SP-55) foi parcialmente bloqueada no trecho entre os bairros do Jetuba e Massaguaçu, na zona norte de Caraguatatuba. Um rio transbordou e as águas invadiram a pista. Por segurança, a pista foi interditada.

A Rodovia dos Tamoios, principal ligação com o litoral norte, está interditada desde o fim da tarde de quinta-feira , 16, devido ao risco de queda de barreiras. O bloqueio nos dois sentidos de tráfego se restringe ao trecho de serra, na altura do km 58, no sentido do litoral, e no km 81, sentido São José dos Campos.

Os motoristas que vão seguir para Caraguatatuba ou pretendem fazer o percurso inverso devem aguardar a liberação da pista ou buscar outras alternativas de tráfego, como as rodovias Oswaldo Cruz (Taubaté-Ubatuba) e Mogi-Bertioga.