Santo André entrega primeira ponte do Complexo Viário Santa Terezinha

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/05/2019 | 13:46



A Prefeitura de Santo André entregou, na manhã desta sexta-feira (17), a primeira ponte do Complexo Viário Santa Terezinha, que será feito no bairro Utinga. O equipamento, que passa sobre o Rio Tamanduateí, foi construído pelo Semasa, ao custo de R$ 5 milhões. A ponte substitui estrutura que cedeu em abril de 2017. Durante a entrega, o prefeito destacou que essa é a primeira fase do complexo, que vai contar com a construção de mais duas pontes e dois viadutos, incluindo alças de retorno e o reforço do Viaduto Castelo Branco.

Os recursos para as outras intervenções são do financiamento obtido junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), de US$ 50 milhões.

A expectativa é a de que o edital para licitar as obras seja publicado em julho, com início das obras no primeiro semestre de 2020 e prazo de conclusão de 18 meses. A primeira intervenção será o reforço estrutural do Viaduto Castelo Branco. "Essa obra já vai dar fluidez ao trânsito, repondo a perda que a região teve com a queda da outra ponte no início do nosso mandato", afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).