Viñales fecha na liderança o dia de treinos livres da MotoGP na França

17/05/2019 | 13:32



O espanhol Maverick Viñales garantiu o melhor tempo do dia na pista de Le Mans, que recebeu nesta sexta-feira os primeiros treinos livres da etapa da França da MotoGP, a quinta etapa desta temporada da categoria máxima da motovelocidade.

O piloto da Yamaha assegurou o topo ao cravar o tempo de 1min31s428 na mais rápida das voltas que deu na última sessão de treinos na pista francesa. Ele ficou logo à frente do seu compatriota Marc Márquez, da Honda, segundo colocado com uma marca 0s190 mais lenta do que a do líder.

Piloto mais rápido da primeira atividade do dia em Le Mans, o italiano Fabio Quartararo, em uma moto com propulsor da Yamaha, terminou a sexta-feira na terceira colocação, com o tempo de 1min31s713.

E Quartararo superou por apenas três milésimos de segundo o espanhol Jorge Lorenzo, que garantiu o quarto lugar pela Honda ao cronometrar 1min31s716 na sua melhor volta. O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, fechou o grupo dos cinco primeiros do dia com a marca de 1min31s736.

O companheiro de equipe e compatriota de Dovizioso, Danilo Petrucci, assegurou a sexta posição, enquanto os espanhóis Pol Espargaro (KTM) e Aleix Espargaro (Aprilia), o japonês Takaaki Nakagami (LCR Honda) e o australiano Jack Miller (Pramac Ducati) completaram, nesta ordem, os dez primeiros do dia.

Após a realização de quatro corridas nesta temporada, Marc Márquez ocupa a liderança do campeonato, com 70 pontos, apenas um à frente do também espanhol Alex Rins, da Suzuki, com 69. Dovizioso é o terceiro, com 67, enquanto o italiano Valentino Rossi vem logo atrás, com 51. Petrucci, com 41, é o quinto colocado no geral.

Multicampeão da elite da motovelocidade, o veterano Rossi foi apenas o 14º mais rápido do dia após apostar em uma estratégia que não deu certo no segundo treino livre da sexta-feira, no qual terminou na 13ª posição. Rins, por sua vez, foi ainda pior ao fechar em 16º nos tempos combinados das sessões em Le Mans.

O treino de classificação que definirá o grid da etapa da França está marcado para começar às 9h10 (de Brasília) deste sábado, enquanto a corrida terá a sua largada às 9h de domingo.

COMISSÁRIO MORRE DE ENFARTE - A organização da etapa da França confirmou nesta sexta-feira a morte do comissário de pista Jean-Paul Plée durante a primeira sessão de treinos livres em Le Mans. O homem de 58 anos, que desempenhava esta função nesta prova francesa desde 2002, sofreu um enfarte e, mesmo depois de ter sido atendido rapidamente pelas equipes de emergência do circuito, não resistiu e acabou falecendo.

A Dorna, empresa promotora desta corrida, e a Federação Francesa de Motociclismo lamentaram o acontecimento trágico e confirmaram que farão homenagens a Jean-Paul Plée nesta etapa do Mundial de MotoGP.