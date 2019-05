Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas no Grande ABC

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



17/05/2019 | 13:31



A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu na manhã desta sexta-feira alerta para risco de fortes chuvas nas próximas horas em cidades do Grande ABC. Segundo o órgão, o temporal que deve se estender nos próximos dois dias pode elevar o risco de ocorrências para formação de alagamentos e queda de árvores em diversos bairros.

A formação do temporal ocorre devido a áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria vinda do sul do País, que ajudam a organizar a umidade que vem da Amazônia podendo causar pancadas de chuva dispersas em São Paulo.

O mau tempo atingirá várias áreas, incluindo toda a Região Metropolitana de São Paulo. A previsão é de um acumulado entre 70mm à 110 mm de chuva nessas áreas. Na Baixada Santista esse índice pode chegar a 190 mm, índice próximo ao registrado nos temporais de março que causaram série de transtornos a moradores do Grande ABC.