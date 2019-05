Beatriz Ceschim



17/05/2019 | 13:18

O novo filme “Tolkien” chega aos cinemas brasileiros em 23 de maio. A obra cinematográfica fala sobre a vida do professor de inglês e autor dos livros “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”. Para os fãs dessas histórias, conhecer a Terra Média fora das páginas é uma experiência única. O AlugueTemporada e o Rota de Férias separaram cinco casas de hobbits para alugar durante uma viagem aos Estados Unidos.

5 casas de hobbits para alugar nos Estados Unidos

Dacota do Sul

Divulgação Casa semelhante ao lar de Bilbo Bolseiro, em “Senhor dos Anéis”



Na cidade de Sturgis, na Dacota do Sul, existe uma casa na árvore que irá encantar os fãs de Tolkien. Feita toda em madeira, ela conta com portas e janelas são arredondadas, como nos filmes. Já os móveis se assemelham aos dos personagens Bilbo Bolseiro e Frodo. Para passar a noite, custa R$ 116.

Califórnia

Divulgação Conhecida como Bolsão, essa casa de madeira é inspirada nas histórias do Tolkien



Esta cabana aconchegante é chamada de Bolsão, assim como a casa do Bilbo. Ela comporta até quatro pessoas e é uma ótima opção para levar a família para vivenciar uma experiência típica da Terra Média. A residência é ótima para relaxar, com redes para descanso e área com bancos de madeira para fazer piquenique. O preço por noite é de R$ 120 por pessoa.

Virgínia

Divulgação Casa arredondada na Virgínia com temática de “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”



Essa residência na Virgínia poderia ser um dos cenários de “O Senhor dos Anéis” ou de “O Hobbit”. Com diversos detalhes em madeira e formas redondas, a casa é muito parecida com as do universo criado por Tolkien. Para passar a noite é preciso desembolsar R$ 167 por pessoa.

Michigan

Divulgação



Localizada perto do Lago Michigan, essa casa com telhado baixo e desnivelado lembra muita as residências dos filmes. A toca acomoda até quatro pessoas e custa R$ 169 por noite.

Novo México

Divulgação Imóvel mais luxuoso, inspirado nas “tocas” dos hobbits

O imóvel no Novo México é inspirada nas “tocas” dos hobbits, com espelhos e portas arredondadas. Além disso, o lugar acomoda até sete pessoas e conta com mobílias de madeira, lareira, três quartos e belas pinturas. A tarifa para uma noite custa R$ 148.