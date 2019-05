Verão na Itália: conheça roteiros encantadores

Beatriz Ceschim



Roma, Florença, Milão e Veneza são algumas das regiões italianas mais procuradas por turistas. Entretanto, o país conta com uma série de outras belezas escondidas que valem a visita. Nas férias de julho, por exemplo, o verão na Itália está no auge e as praias não deixam a desejar.

Ana Grassi, travel designer e especialista em Itália, dá algumas sugestões de passeios para fazer durante a época mais quente do ano. Confira.

Lugares para passar o verão na Itália

Cinque Terre

Cinque Terre é uma região montanhosa, localizada na Liguria. O território foi construído em cima de falésias e é composto por cinco cidades: Riomaggiore, Corniglia, Manarola, Vernazza e Monterosso al Mare. Tire um dia para cada município, pois eles apresentam experiências diferentes.

A dica para desfrutar desse lugar é fazer tudo a pé. Existem trilhas que levam de uma cidade à outra. Assim, o viajante pode conhecer mais das belezas locais. “Não compensa alugar um carro para essa região, pois o trekking é uma das atividades mais recompensadoras que se pode fazer em Cinque Terre”, diz Ana.

Puglia

Foggia, Bari, Taranto, Brindisi e Lecce são as cinco províncias que formam a Puglia. A região fica no salto da Bota, e é banhada pelo Mar Adriático. O território oferece uma bela vista da natureza e das construções barrocas do local.

No Parco del Gargamo existem diversas trilhas que permitem conhecer mais da flora do sul italiano, além de estar próximo de áreas históricas. A zona também é uma ótima opção para quem deseja relaxar em praias belíssimas.

Sicília

Uma ilha localizada próxima à ponta da Bota, a Sicília é um lugar ótimo para o corpo e a mente. A ilha abriga o o vulcão Etna e é a terra de Arquimedes. A região é bom local para alugar um carro e viajar por todo o território, passando pela capital Palermo, além de Siracusa, Trapani e Taormina.

“Além das lindas praias, a Sicília tem muita arquitetura e história interessantíssimas! Ela foi conquistada por dezenas de civilizações ao longo das eras e cada deixou sua marca na ilha. Isso fez com que várias culturas se sobrepusessem ao longo dos anos, criando uma região maravilhosamente complexa e fascinante! ”, afirma a especialista.

